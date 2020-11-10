Акции производителей COVID-тестов рухнули на $38 млрд за день

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Обвалились акции компаний, которые производят и продают тесты на COVID-19.

Бумаги дешевеют на фоне новостей о том, что немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармпроизводитель Pfizer сообщили, что их вакцина от COVID-19 показала эффективность в 90 процентов.

Инвесторы усомнились в устойчивости прибылей на рынке медицинских тестов, после чего 10 производителей тестов подешевели на $38 млрд, сообщает РБК.

Глава Рfizеr Альберт Бурла назвал результаты третьей фазы испытаний «первоначальным свидетельством способности вакцины защищать от болезни».

В 2021 году число произведеных вакцин могут довести до 1,3 миллиарда доз.