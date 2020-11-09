В гонке вакцин от коронавируса с эффективностью в 90% случаев победил COVID-препарат Pfizer

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Вакцина от коронавируса, разработанная американским фармацевтическим холдингом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, на третьем этапе испытаний показала эффективность в 90% случаев. До конца этого года могут произвести до 50 миллионов доз COVID-препарата.

Об успешном испытании вакцины сообщили в Рfizеr. По данным компании, «вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19... в первом промежуточном анализе эффективности».

Глава Рfizеr Альберт Бурла назвал результаты третьей фазы испытаний «первоначальным свидетельством способности вакцины защищать от болезни».

Как сообщает телеканал «360», в 2021 году число произведеных вакцин могут довести до 1,3 миллиарда доз.

Профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш заявил, что пиком гонки по созданию вакцины станет январь 2021 года. В это время будут публиковаться отчеты о третьем этапе испытаний сразу нескольких ковидных препаратов.

Ранее в России назвали сроки завершения прироста новых случаев заражения коронавирусом.