Названы сроки завершения прироста новых случаев заболевших COVID-19 в РФ

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В России рост числа новых случаев заражения коронавирусом может продолжаться еще в течение месяца. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, только строгое соблюдение профилактических мер положительно повлияет на динамику числа заболевших.

Он отметил, что быстрого снижения числа инфицированных не произойдет, пишет «РИА Новости».

Ранее в интервью «Русской планете» Тимаков рассказал, что статистика по заразившимся коронавирусом может быть и больше, потому что не всегда заболевшие обращаются в больницу. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где не хватает медиков.