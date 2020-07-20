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Акции фармкомпании взлетели на 450% после успешных испытаний лекарства от COVID-19

Антон Мельников
20 июля, 2020 20:42
1 мин
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Pixabay

Акции британской фармацевтической компании Synairgen взлетели на 450% после того, как стало известно об успешных испытаниях лекарства от COVID-19.

Компания сообщила, что испытания препарата в рамках второй фазы прошли успешно. В исследовании принял участие 101 пациент. Благодаря препарату снизилось число пациентов нуждающихся в интенсивной терапии, а скорость их выздоровления увеличилась.

С начала года акции небольшой британской биотехнологической компании Synairgen выросли почти на 2800%, отмечает CNN.

Препарат, разработанный Synairgen, для борьбы с вирусом использует интерферон бета и вводится с помощью ингалятора. Подробнее читайте в предыдущей новости Русской Планеты.

темы
Великобритания
коронавирус
лекарство
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