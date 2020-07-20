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Новый препарат от COVID-19 на основе интерферона почти на 80% спасает от ИВЛ

Антон Мельников
20 июля, 2020 19:53
1 мин
вв
Pixabay

Биотехнологическая компания Synairgen из Великобритании провела испытания своего препарата от коронавируса. Лекарство использует вырабатываемый организмом человека белок интерферон бета, который борется с вирусными инфекциями.

Испытания нового препарата показали, что его применение значительно снижает число пациентов с коронавирусом, которым необходима помощь аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ), а время нахождения в стационаре сокращается на треть. Компания сообщает, что лечение сократило число нуждающихся в вентиляции больных на 79%.

Препарат вводится в виде мелкодисперсного аэрозоля, с помощью специального ингалятора – небулайзера, сообщает BBC.

Ранее стало известно, что вакцина из Оксфорда успешно прошла клинические испытания.

темы
Великобритания
коронавирус
лекарство
лечение
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