Общество
Новый препарат от COVID-19 на основе интерферона почти на 80% спасает от ИВЛ
20 июля, 2020 19:53
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Pixabay
Биотехнологическая компания Synairgen из Великобритании провела испытания своего препарата от коронавируса. Лекарство использует вырабатываемый организмом человека белок интерферон бета, который борется с вирусными инфекциями.
Испытания нового препарата показали, что его применение значительно снижает число пациентов с коронавирусом, которым необходима помощь аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ), а время нахождения в стационаре сокращается на треть. Компания сообщает, что лечение сократило число нуждающихся в вентиляции больных на 79%.
Препарат вводится в виде мелкодисперсного аэрозоля, с помощью специального ингалятора – небулайзера, сообщает BBC.
Ранее стало известно, что вакцина из Оксфорда успешно прошла клинические испытания.
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