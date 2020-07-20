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Вакцина от коронавируса из Оксфорда показала многообещающие результаты

Антон Мельников
20 июля, 2020 17:56
1 мин
вы
pixabay

Вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом, успешно прошла испытания на 1077 пациентах. Результаты показывают, что она безопасна для больных и приводит к выработке в организме Т-клеток, которые могут бороться с коронавирусом.

Эксперты отмечают, что результаты испытания вакцины ChAdOx1 nCoV-19 многообещающие, но говорить о том, что она сможет обеспечить полноценную защиту от вируса еще рано. В настоящее время продолжаются широкомасштабные испытания.

Правительство Великобритании уже заказало 100 миллионов доз вакцины, отмечает BBC.

ChAdOx1 nCoV-19 разрабатывается с беспрецедентной скоростью, в её основе лежит генно-модифицированный вирус, который вызывает простуду у шимпанзе.

Ранее стало известно, что российская элита еще с апреля начала получать вакцину от коронавируса.

темы
Великобритания
коронавирус
вакцина
исследования
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