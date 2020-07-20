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Представители российской элиты с апреля пользовались вакциной от коронавируса

Лилия Караева
20 июля, 2020 09:22
2 мин
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Piqsels.com

Топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены в апреле получили прививку от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. В программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек, некоторые представители элиты отказались.

Среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Прививку предлагали представителям «ФосАгро»: в компании еще рассматривают предложение.

Программу вакцинации решили не афишировать, чтобы избежать наплыва желающих обезопасить себя от COVID-19. Участие в ней было бесплатным, а получатели вакцины подписывали бумаги о том, что знают о рисках.

По данным источника агентства Bloomberg, бизнесмены по-разному перенесли прививку. Кто-то отмечал повышение температуры и боль в мышцах, другие не заметили побочных эффектов.

Официальные испытания на людях начались в середине июня. Первой группе добровольцев, состоящей из военных, ввели вакцину 18 июня. Массовая вакцинация состоится не раньше следующего года.

темы
Россия
коронавирус
вакцина
элита
закрытая программа
апрель
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