«Аэрофлоту» надоели подрабатывающие челноками на рейсах в Китай сотрудники

Бизнес

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«Аэрофлот» запретил летающим в Китай сотрудникам пользоваться багажом и допустил провоз только ручной клади. Это связано с тем, что члены экипажа покупали в КНР недорогие смартфоны и продавали их подороже в Москве.

В начале месяца сотрудникам разослали письмо о введении с 9 июля нормы провоза ручной клади на всех рейсах в КНР и обратно. Она не может превышать 10 килограммов.

Как объясняет Telegram-канал Baza, в Китай давно сформировалась очеред желающих. Попасть туда хотят многие, так как в КНР можно купить дешевые смартфоны.

Продавцы гаджетов знают, в каких отелях останавливаются сотрудники «Аэрофлота» и приходят туда сами.

Руководство компании об этом узнало и решило следить за членами экипажа в отелях, проверять их перед вылетом и по прилету.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отдаст «Победе» собственные самолеты.