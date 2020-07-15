«Аэрофлоту» надоели подрабатывающие челноками на рейсах в Китай сотрудники
«Аэрофлот» запретил летающим в Китай сотрудникам пользоваться багажом и допустил провоз только ручной клади. Это связано с тем, что члены экипажа покупали в КНР недорогие смартфоны и продавали их подороже в Москве.
В начале месяца сотрудникам разослали письмо о введении с 9 июля нормы провоза ручной клади на всех рейсах в КНР и обратно. Она не может превышать 10 килограммов.
Как объясняет Telegram-канал Baza, в Китай давно сформировалась очеред желающих. Попасть туда хотят многие, так как в КНР можно купить дешевые смартфоны.
Продавцы гаджетов знают, в каких отелях останавливаются сотрудники «Аэрофлота» и приходят туда сами.
Руководство компании об этом узнало и решило следить за членами экипажа в отелях, проверять их перед вылетом и по прилету.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отдаст «Победе» собственные самолеты.