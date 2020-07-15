«Аэрофлот» отдаст «Победе» собственные самолеты

Бизнес

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Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил главе кабмина России Михаилу Мишустину новую стратегию компании.

Как ожидается, в 2028 году «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, из них 55–65 млн будет перевозить лоукостер «Победа».

Основным источником лайнеров для «Победы» в ближайшие годы будет сам «Аэрофлот», который передаст «дочке» все 50 собственных самолетов Boeing 737-800.

Передача лайнеров займет около двух лет, так как вводить дополнительные суда в расписание надо постепенно, так как для «Победы» надо убрать бизнес-класс, уменьшить расстояния между рядами кресел, демонтировать кухни.

Переоборудование одного салона стоит около $800 тыс., однако свободных средств у группы пока нет, пишут «Ведомости».

Как сообщалось, комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды намерен обратиться к авиакомпании «Аэрофлот» с просьбой вывезти из Китая домашних животных россиян, которых перевозчик отказался брать на вывозной рейс.

Соответствующий запрос будет направлен на имя главы авиакомпании Виталия Савельева. «На Савельева делаем запрос с просьбой эвакуировать всех этих животных застрявших, которых они не могут увезти. Сейчас будем направлять ему запрос буквально в течение часа», — сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

Также планируется отправить запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность в отказе в перевозке животных, сообщает «Рен ТВ».