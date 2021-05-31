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Звезда «Реальных пацанов» обошел депутатов на праймериз «Единой России»
31 мая, 2021 11:19
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kino-teatr.ru
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования по выборам в Государственную Думу РФ от Пермского края. Среди отличившихся — актёр Армен Бежанян, ставший популярным после съёмок в сериале «Реальные пацаны». Он занял на праймериз пятое место.
Известно, что звезду комедийного сериала поддержало свыше девяти тысяч избирателей.
О своём желании пополнить ряды депутатов нижней палаты парламента РФ артист написал в своём аккаунте во «ВКонтакте» 23 апреля.
«Если за три дня наберу тысячу и более «лайков» — заявлюсь!», — написал он в соцсети и получил свыше пяти тысяч «лайков».
Ранее политологи рассказали о том, почему «Единая Россия» дает возможность гражданам становиться депутатами.
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