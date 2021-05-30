Политологи: предварительное голосование «Единой России» - возможность для каждого стать депутатом

Политика

Политолог Олег Матвейчев отметил, что увеличение доли активной молодежи и общественных деятелей в предварительном голосовании «Единой России» связано с ростом доверия к партии и открытостью выборов. Как подчеркнул Матвейчев, «Единая Россия» - единственная партия, которая дает возможность любому гражданину стать депутатом ГД.

«Раньше праймериз ЕР были закрытыми - они проводились только внутри партии. Сейчас они становятся все более и более открытыми, что дает принять участие в них «новой крови». Кроме того, каждый подписывает бумагу о том, что разделяет программу «Единой России». Люди не боятся «Единой России», не боятся поддерживать ее программу. Они через партию стремятся заходить на депутатство разного уровня – и молодежь, и бизнес. Все это показывает, что идет нормальный, живой процесс», - сказал Матвейчев.

Он добавил, что повышенный интерес к первичным выборам рядовых граждан также объясняется, уникальностью самой процедуры для России.

«Мы видим, что другие партии никаких праймериз не проводят, предпочитая решать вопросы кулуарно. В данном случае люди идут только через «Единую Россию» – единственный портал, который открывает вход в Госдуму для обычных людей», - подчеркнул Олег Матвейчев.

В свою очередь политолог Павел Данилин обратил внимание, что состав участников предварительного голосования «Единой России» в этом году обновился на 50%. Значительная часть из них не является профессиональными политиками. По словам эксперта, в период пандемии волонтеры проявили высокую гражданскую активность, и теперь они намерены проявить ее в политике.

Электронное предварительное голосование проходит в Москве с 24 по 30 мая. По его итогам партия определит имена тех, кого выдвинет на выборы в Госдуму 19 сентября. По состоянию на 30 мая на 15:00 в Москве на первичных выборах «Единой России» проголосовали 466 тысяч человек, по России – более 8,3 миллиона.