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Злоумышленники придумали способ обмана с помощью интернет-опросов

Артем Денисов
4 ноября, 2020 01:20
2 мин
компьютер
Фото: pixabay.com

Опросы в интернете позволяют заработать небольшое вознаграждение и занимают около получаса, за что предлагается гонорар, не превышающий нескольких сотен рублей.

Как сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, если при прохождении опроса, занимающего пару минут, обещают несколько тысяч или мегаскидку, стоит насторожиться. По словам эксперта, при прохождении опроса не нужно сообщать сведения об одноразовых паролях из СМС, а также пароли доступа к банковским приложениям. В противном случае, банковские данные могут оказаться у мошенников.

Они могут совершать попытки расходных операций по банковской карте или получить полный доступ, например, к дистанционному банковскому обслуживанию, сообщает «Прайм».

Ранее в Сбербанке сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Теперь, чтобы выуживать деньги у граждан, злоумышленники звонят россиянам от имени прокуратуры.

Злоумышленники рассказывают о неких следственных действиях в отношении сотрудников банка и просят перевести деньги на специальный счет.

темы
мошенники
интернет
мошенничество
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