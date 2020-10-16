Вам звонят из прокуратуры: мошенники придумали новый способ отъема денег

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В Сбербанке сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Теперь, чтобы выуживать деньги у граждан, злоумышленники звонят россиянам от имени прокуратуры.

Злоумышленники рассказывают о неких следственных действиях в отношении сотрудников банка и просят перевести деньги на специальный счет.

Сообщается, что за текущий год Сбербанк зафиксировал 2,9 млн. обращений клиентов о попытках обмана по этой схеме, пишет «РИА Новости».

Ранее эксперты рассказали о новой схеме мошенников с использованием бренда сервиса видеоконференций Zoom.