Мошенники крадут деньги и данные пользователей через приложение Zoom

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Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с использованием бренда сервиса видеоконференций Zoom.

Под угрозой - деньги и данные пользователей. Злоумышленники заманивают пользователей на мошеннические сайты под видом получения денежных компенсаций «в связи с COVID-19» или за подписку на сервис. После этого мошенники совершают кражу данных пользователей и их средств с банковских карт. При этом письма отправлялись не с фейкового домена, а от официального сервиса.

При регистрации в Zoom можно написать письма 10 друзьям. Этим и пользуются мошенники. Рекомендуется не контактировать с неизвестными пользователям и не переходить по сомнительным ссылкам, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось: чтобы сохранить информацию в безопасности, необходимо загружать программу только из проверенных источников, защищать конференции паролем и внимательно следить за тем, что произносится и выдается на всеобщее обозрение во время звонка.

Кроме того, в ходе видеоконференции не следует делиться личными данными - банковской или паспортной информацией, условиями получения зарплаты, начисления бонусов.