Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Мошенники крадут деньги и данные пользователей через приложение Zoom

Артем Денисов
8 октября, 2020 04:07
2 мин
телефон
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с использованием бренда сервиса видеоконференций Zoom.

Под угрозой - деньги и данные пользователей. Злоумышленники заманивают пользователей на мошеннические сайты под видом получения денежных компенсаций «в связи с COVID-19» или за подписку на сервис. После этого мошенники совершают кражу данных пользователей и их средств с банковских карт. При этом письма отправлялись не с фейкового домена, а от официального сервиса.

При регистрации в Zoom можно написать письма 10 друзьям. Этим и пользуются мошенники. Рекомендуется не контактировать с неизвестными пользователям и не переходить по сомнительным ссылкам, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось: чтобы сохранить информацию в безопасности, необходимо загружать программу только из проверенных источников, защищать конференции паролем и внимательно следить за тем, что произносится и выдается на всеобщее обозрение во время звонка.

Кроме того, в ходе видеоконференции не следует делиться личными данными - банковской или паспортной информацией, условиями получения зарплаты, начисления бонусов.

темы
мошенники
приложения
Zoom
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!