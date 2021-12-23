Журналистов обработают «уникальным прибором» перед пресс-конференцией Путина
Участвующих в пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы страны Елена Крылова.
Журналистов обработают при входе в столичный Манеж. Такие меры предусмотрены санитарно-эпидемиологическими требованиями, пояснила она.
По словам Крыловой, для обработки всех входящих на площадку журналистов установлен «уникальный прибор». По ее заверениям, обработка им «абсолютна безопасна и даже полезна».
Стулья в Манеже установили с необходимой дистанцией, для журналистов приготовили маски с наносеребром, есть санитайзеры. Об этом пишет ТАСС.
Общение с журналистами начнется в 12:00. Это 17-я по счету пресс-конференция Путина. Накануне появился список журналистов, которых пригласил Кремль. Среди них корреспондент Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак. В прошлый раз Шнуров получил похвалу президента, Собчак отсутствовала на мероприятии. Особенностью этой пресс-конференции стало то, что Кремль сам выбирал журналистов для участия в ней - раньше СМИ подавали заявки.