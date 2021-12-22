На пресс-конференцию Путина пригласили получившего похвалу президента Сергея Шнурова
Кремль опубликовал список журналистов, которых выбрал для присутствия на пресс-конференции президента России Владимира Путина. На мероприятие придут телеведущая Ксения Собчак (она будет представлять свой YouTube-канал), а также генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров. Собчак не присутствовала на прошлой пресс-конференции, а вот Шнуров получил похвалу президента.
Всего аккредитованы 507 журналистов. Будут участвовать СМИ-иноагенты.
Особенность этого года в том, что Кремль сам точечно приглашал журналистов. Раньше они сами присылали заявки.
В списке, кроме региональных и федеральных СМИ, оказались международные издания. Речь идет, в частности, об испанском агентстве EFE, пишет ТАСС.
Пресс-конференция Путина состоится 23 декабря. Она начнется в полдень.
Напомним, на предыдущей пресс-конференции Сергей Шнуров задал вопрос Путину и в ответ получил похвалу. Президент оценил, что тот не использовал ненормативную лексику.