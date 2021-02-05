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Журналисты запрещенных на Украине телеканалов создали новую площадку для вещания

Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 16:39
2 мин
Марьям Ибрагимова
5 февраля, 2021 16:39
2 мин
tvfixer.ru
tvfixer.ru

Журналисты украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых президент страны Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет, решили начать вещать в Интернете.

Известно, что они запустили свой канал на популярнейшем видеохостинге YouTube, его можно найти, вбив в поиске «Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone». В своем заявлении журналисты отметили, что продолжат делать свою работу, несмотря на запреты и давление со стороны нынешней власти. Они считают, что Зеленский намеревается устроить на Украине «Северную Корею», пытаясь ограничить доступ граждан к разноплановой информации.

«Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас», – цитирует журналистов РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что на Украине начался сбор подписей в поддержку импичмента Владимиру Зеленскому после скандала с блокировкой оппозиционных украинских телеканалов.

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