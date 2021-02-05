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Политика
На Украине начался сбор подписей в поддержку импичмента Владимиру Зеленскому
5 февраля, 2021 07:56
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На Украине начался сбор подписей в поддержку импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ).
Решение объявить Зеленскому импичмент было принято после введения санкций против трех украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
ОПЗЖ провела соответствующий съезд, по итогам которого местным организациям было поручено донести до украинского общества позицию по вопросу импичмента Зеленского, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее Зеленский прокомментировал свое решение о блокировке трех телеканалов. Он отметил, что решение о введении санкций было трудным.
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