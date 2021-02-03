Владимир Зеленский «оправдался» за закрытие телеканалов

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о блокировки трех телеканалов. Он отметил, что решение о введении санкций было трудным.

Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. По его словам, на Украине поддерживает свободу слова, но не пропаганду, «финансируемую страной-агрессором», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) инициирует процедуру импичмента Зеленского. Это связано с решением украинского лидера закрыть три телеканала.