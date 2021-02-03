Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Зеленский «доигрался» до импичмента

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 11:31
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 11:31
1 мин
1
Wikipedia

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Это связано с решением украинского лидера закрыть три телеканала.

Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому», - заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Владимир Зеленский не держится за власть и готов уйти с поста президента.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
общество
политика
Владимир Зеленский
Импичмент
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!