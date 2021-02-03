Владимир Зеленский «доигрался» до импичмента

Политика

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Это связано с решением украинского лидера закрыть три телеканала.

Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому», - заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.