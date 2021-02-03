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Политика
Владимир Зеленский «доигрался» до импичмента
3 февраля, 2021 11:31
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Wikipedia
Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Это связано с решением украинского лидера закрыть три телеканала.
Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому», - заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.
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