Владимир Зеленский не держится за власть и готов уйти с поста президента

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и рассказал, когда готов уйти с поста главы государства. Об этом он сказал в интервью ВВС.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - заявил президент Украины.

Также Зеленский сказал, что не держится за должность и власть и надеется на мирное урегулирование в Донбассе, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией», - заявил Зеленский.

По его словам, западные партнеры оказывают помощь в этом вопросе, но без переговоров с президентом России Владимиром Путиным остановить войну не удастся.