Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Зеленский не держится за власть и готов уйти с поста президента

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 10:27
1 мин
1
фото: Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и рассказал, когда готов уйти с поста главы государства. Об этом он сказал в интервью ВВС.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - заявил президент Украины.

Также Зеленский сказал, что не держится за должность и власть и надеется на мирное урегулирование в Донбассе, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией», - заявил Зеленский.

По его словам, западные партнеры оказывают помощь в этом вопросе, но без переговоров с президентом России Владимиром Путиным остановить войну не удастся.

темы
Украина
война
политика
Владимир Зеленский
Донбасс
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!