Владимир Зеленский не может остановить войну в Донбассе без Владимира Путина

фото: Kremlin.ru

Украина не сможет остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe.

«Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией», - заявил Зеленский. По его словам, западные партнеры оказываю помощь в этом вопросе, но без переговоров с президентом России Владимиром Путиным остановить войну не удастся.

Несмотря на режим перемирия, обстрелы украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР не прекращаются. При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта и заинтересована в том, чтобы война на территории Донбасса прекратилась, пишет «РИА Новости».

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает целесообразным приглашение главы России Владимира Путина в качестве посредника в переговорах белорусской оппозиции с властями в Минске.