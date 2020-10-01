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Политика
Путин приедет и все решит: Тихановская ждет президента РФ на переговорах с Минском
1 октября, 2020 13:41
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фото: kremlin.ru
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает целесообразным приглашение главы России Владимира Путина в качестве посредника в переговорах белорусской оппозиции с властями в Минске.
По словам Тихановской, было бы хорошо, если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу для участия в переговорном процессе, пишет «RT».
Ранее Тихановская заявила, что предстоящий визит Макрона в Литву очень важен. Политик надеется, что литовские власти объяснят французскому лидеру «серьезность ситуации в Минске».
Лидер оппозиции видит Францию инициатором диалога. «Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого», - подчеркнула Тихановского.
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