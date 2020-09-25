Светлана Тихановская попросила Эммануэля Макрона «говорить громче»

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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская может встретиться с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Литве.

Информация о том, что Елисейский дворец может прорабатывать детали этих переговоров пока не подтвердилась. Пока экс-кандидат от оппозиции не знает сможет ли встретиться с французским лидером в Вильнюсе.

Как заявила Тихановская в интервью французской газете Le Figaro, предстоящий визит Макрона в Литву очень важен. Политик надеется, что литовские власти объяснят французскому лидеру «серьезность ситуации в Минске», пишет «Regnum».

Лидер оппозиции видит Францию инициатором диалога. «Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого», - подчеркнула Тихановского.

Ранее Тихановская заявила о необходимости немедленного вмешательства международной общественности в ситуацию в Беларуси.