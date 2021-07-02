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Жителю Беларуси дали полтора года колонии за «позорящие» Лукашенко высказывания
2 июля, 2021 14:17
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President.gov.by
Жителя Беларуси приговорили к полутора годам лишения свободы с формулировкой за «клевету» в отношении президента Александра Лукашенко. Поводом для такого наказания стало его публичное выступление в августе 2020 года на встрече с руководством Свислочского района - мужчина сказал о главе республики всё, что думал.
В прокуратуре посчитали, что высказывания 56-летнего мужчины «бездоказательные, заведомо ложные, позорящие главу государства».
Суд согласился со стороной обвинения и приговорил белоруса к реальному сроку. Мужчина проведет полтора года в исправительной колонии общего режима, сообщает БелТА.
Ранее в Беларуси задержали выпускницу, которая в речи на вручении дипломов поддержала оппозиционеров.
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