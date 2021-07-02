Поблагодарившую оппозиционеров в своей речи на вручении дипломов студентку задержали в Минске
В Минске задержали и допросили выпускницу юридического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Екатерину Винникову после ее речи на вручении дипломов. Девушка со сцены выразила поддержку оппозиционерам и преподавателям, с которыми не продлили контракт за их протестные взгляды.
Силовики были в общежитии, где она проживает, провели обыск и конфисковали ноутбук. Винникову допрашивали в РУВД около 7 часов в отсутствие адвоката - его не пускали.
Как пишет «Медиазона. Беларусь», в итоге на нее составили протокол за участие в несанкционированном митинге.
Комментарий МВД насчет допроса студентки был коротким: там сказали, что девушка явилась в РУВД для разбирательства.
Винниковой заинтересовались после вручения дипломов 29 июня, когда девушка публично выразила поддержку оппозиционеру Максиму Знаку, другим известным юристам и уволенным преподавателям юрфака. По ее мнению, они «показали своим примером, кто такой юрист и что такое право».
Увольнения в вузах республики начались в связи с протестами после выборов президента. Несколько преподавателей лишились должностей в БГУ.