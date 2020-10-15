Жителям Санкт-Петербурга придется раскошелиться: грядет подорожание красной икры

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В Санкт-Петербурге отмечено подорожание красной икры.

Как сообщил управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк, это связано со снижением вылова лососевых. Эксперт отметил, что цены на деликатес перед Новым годом пока невозможно спрогнозировать - ситуация прояснится только в декабре.

При этом Березнюк считает, что дефицита красной икры не предвидится, сообщают «Невские новости».

Как сообщалось, в России могут подорожать многие продукты питания из-за кризиса, который вызван пандемией COVID-19.

По словам эксперта, это связано с неурожаем и вспышкой коронавируса. Эти факторы скажутся на российских покупателях и производителях.

При этом не ожидается подорожания медицинских масок и антисептиков.