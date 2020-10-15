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В России ждут подорожания многих продуктов питания из-за эпидемии коронавируса

Артем Денисов
15 октября, 2020 06:01
2 мин
магазин
Фото: pixabay.com

В России могут подорожать многие продукты питания из-за кризиса, который вызван пандемией COVID-19.

«Пшеница — продукт, на который существуют мировые цены, зерновые биржи. Россия является крупнейшим экспортером», — напомнил экономист Константин Селянин. С начала 2020 года в ряде стран стоимость пшеницы выросла на 25-30%. По словам эксперта, это связано с неурожаем и вспышкой коронавируса. Эти факторы скажутся на российских покупателях и производителях.

При этом Селянин не ждет подорожания медицинских масок и антисептиков, так как «все подготовились, всего навыпускали», сообщает ura.ru.

Как сообщалось, из-за неурожая и скачков курса валют, цены на яблоки, картофель, подсолнечное масло и другие важные для жителей России продукты уже выросли или подорожают в ближайшее время.

Осенью цены на картофель могут подскочить с 17–25 до 40–45 рублей за килограмм из-за нехватки иностранной рабочей силы и непогоды - засуха прокатилась по Сибири, Ставрополью, Алтаю и Уралу. А Костромскую, Московскую и Чувашскую области затопило.

темы
коронавирус
продукты
финансы
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