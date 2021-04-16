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Жителям Крыма сократят время подачи воды ради туристов в санаториях

Артем Денисов
16 апреля, 2021 03:02
1 мин
Артем Денисов
16 апреля, 2021 03:02
1 мин
Alexei Gyngazov/Russian Look
Alexei Gyngazov/Russian Look

Подачу холодной воды в дома жителей крымского города Алушта снизят до пяти часов в сутки.

Как заявила глава администрации города Галина Огнева, такое решение принято на фоне началом курортного сезона. «Мы переходим на серьёзный график, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой», — сообщила она.

Как отмечает чиновница, данная мера позволит не ограничивать водоснабжение санаториев и пансионатов. При этом ограничения не затронут приезжающих на полуостров туристов, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, водопроводная вода в домах жителей Симферополя, которые получают ее по графику из-за засухи в Крыму, будет подаваться в выходные и праздники на два часа дольше.

Ранее по теме:  Подачу воды жителям Симферополя увеличат в выходные
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