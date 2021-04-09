Подачу воды жителям Симферополя увеличат в выходные

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Водопроводная вода в домах жителей Симферополя, которые получают ее по графику из-за засухи в Крыму, будет подаваться в выходные и праздники на два часа дольше.

График будет изменен 10 апреля. Таким образом, общее время ее подачи составит восемь часов в сутки.

Ранее крымские власти заявили, что решили пойти навстречу пожеланиям жителей Симферополя и скорректироовать график в выходные и праздники, однако называлось другое время подачи воды: с 8 до 11 утра (вместо с 6 до 9 утра, как сейчас) и с 18 до 21 вечера, передает «Интерфакс».

Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, которые уехали из полуострова после воссоединения с Россией.

Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, они бежали на Украину.