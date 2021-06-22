Жителям каких городов станет доступна солнечная Турция? Список
Росавиация перечислила города, из которых разрешены полеты в Турцию.
Выполнять рейсы авиакомпании начнут с 22 июня из 32 российских городов. Это Москва и Санкт-Петербург, а также Астрахань, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Челябинск и другие, сообщает РБК.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 22 июня российские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
По ее словам, инспекционная группа, отправленная в курортную страну властями, пришла к выводу о том, что подобное возможно.
Сегодня в сфере услуг, а также среди работников отелей Турции, доля привитых сотрудников составляет от 70 до 90 процентов.