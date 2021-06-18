Новости – Экономика
Экономика
Власти РФ разрешили самолетам снова летать в Турцию
18 июня, 2021 19:54
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Kremlin Pool/Global Look Press
Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о близящемся открытии авиасообщения между Россией и Турцией.
По ее словам, инспекционная группа, отправленная в курортную страну властями, пришла к выводу о том, что подобное возможно.
Как сообщает РИА «Новости», в сфере услуг, а также среди работников отелей Турции, доля привитых сотрудников составляет от 70 до 90 процентов.
Также, по имеющимся данным, станут доступны прямые полеты в США, Болгарию, Бельгию, Италию, Кипр, Северную Македонию, Иордании и Ирландии.
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