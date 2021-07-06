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Жителям более десяти российских городов разрешили отдых в Турции
6 июля, 2021 01:40
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pixabay.com
Росавиация добавила в список городов, из которых будут выполняться рейсы в Турцию, 13 населенных пунктов.
С 22 июня полеты в Турцию выполняются из 32 городов. С 12 июля улететь на отдых можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Рейсы российских авиакомпаний будут принимать турецкие Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум и Измир, сообщает РБК.
Россияне смогут въезжать в Турцию без ПЦР-теста, если имеется прививка от коронавируса. Власти Турции разрешили послабления для тех, кто получил одну из четырех зарегистрированных в РФ вакцин.
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