Турция облегчит въезд россиянам при одном условии
Россияне смогут въезжать в Турцию без ПЦР-теста.
Делать это разрешать тем, кто привился от коронавируса. Для этого при посадке на борт самолета необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, который должен быть на английском языке с данными заграничного паспорта. Также документ будут требовать на пограничном контроле.
Такой сертификат можно получить на сайте «Госуслуги». В нем указываются такие параметры, как дата иммунизации, тип и номер вакцины и QR-код для проверки.
По данным турецкого посольства в Москве, одновременно при въезде в Турцию во всех пограничных пунктах въезжающих могут обязать пройти ПЦР-тестирование, после чего им разрешат продолжить путь в конечный пункт назначения.
Власти Турции разрешили послабления для тех, кто привился любым из четырех зарегистрированных в России препаратом.
Переболевшие COVID-19 должны иметь справку о болезни и выздоровлении за последние шесть месяцев, а также справку с отрицательными результатами антиген-теста, сообщает РБК.
Как сообщалось, власти Турции могут закрыть границы для российских туристов из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Так считают в АТОР.