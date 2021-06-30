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Открывшаяся для россиян Турция может опять закрыться
30 июня, 2021 23:19
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pixabay.com
Власти Турции могут закрыть границы для российских туристов из-за роста числа инфицированных коронавирусом в РФ.
Как сообщил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, это касается любых стран, «в том числе Турции». По его словам, в настоящее время Россия лидирует по числу заболеваемости COVID-19.
Тем временем, в Российском союзе туриндустрии напомнили о том, что Турция закрыла границы для шести стран, при этом Россия в список не попала, сообщает «ura.news».
Напомним, авиасообщение с Турцией возобновилось 22 июня. Полеты выполняются из 32 городов.
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