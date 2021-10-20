Жители района Выхино-Жулебино пожаловались на спам-рассылку о реновации
Сотрудники неизвестной организации выборочно разложили письма с предложением помощи в подборе нового жилья по почтовым ящикам многоквартирного дома, расположенного на улице Сормовская, 17к3. Жители назвали эту рассылку спамом, подобные листовки им уже вбрасывали в июле 2021 года. Копию письма прислал источник «Русской планеты».
На листах нет ни адресата, ни ФИО владельца квартиры. «Это мошенники», – пришли к выводу жители дома.
Для того, чтобы обратить внимание на письма, отправители рассылки повесили на дверь подъезда обращение к жителям с просьбой проверить их ящики. Ненавязчивая подпись в конце – Администрация. Какая именно – непонятно. По указанному номеру в конце обращения – тишина. Корреспонденту «Русской планеты» не удалось дозвониться до организации.
В обращениях без указаний контактов отправителя и получателя авторы письма требовали предоставить «дополнительные сведения о количестве зарегистрированных лиц в квартире, а также об имеющихся льготах для предоставления наиболее подходящих вариантов».
Подобные листовки получали жители домов, подлежащих программе реновации, и в других районах Москвы.
«Это фейк, не ведитесь», – предупредил паблик «Московское строительство» в августе 2021 года.
Ранее стало известно о новых стартовых площадках по программе реновации.