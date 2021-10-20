Названы адреса ещё десяти будущих новостроек для переезда из старых домов
Перечень стартовых площадок программы реновации в Москве увеличился на десять адресов – до 553 объектов. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте портале градоначальника.
Общая мощность новых площадок составила 128,6 тысяч кв м жилья. Все 553 объекта занимают 8,4 млн кв. м
Новые дома, анонсированные в свежем постановлении мэра, построят по следующим адресам:
· улица Дурова, владение 3 (ЦАО, Мещанский);
· 2-я Дубровская улица, владение 1 (ЦАО, Таганский);
· Илимская улица, владение 5 (СВАО, Лианозово);
· улица Академика Комарова, владения 6-8 (СВАО, Марфино);
· Отрадный проезд, владения 6-8 (СВАО, Отрадное);
· Вересковая улица, владение 6 (СВАО, Свиблово);
· улица Кржижановского, владение 31 (ЮЗАО, Котловка);
· улица Свободы, владения 7-9 (СЗАО, Покровское-Стрешнево);
· Сосновая аллея, владение 4 (СЗАО, Покровское-Стрешнево);
· 1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1 (СЗАО, Щукино).
В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включили 5 176 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Первые выселения в новые дома произошли в феврале 2018 года. Сейчас продолжается переезд жителей 358 домов в 126 домов-новостроек. Всего переезжают 54,8 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 41,1 тысячи человек.
Завершенных строительных объектов – 155 зданий на площади 2 млн. кв. м.
Напомним, многоквартирный дом может подлежать реновации при согласии 2/3 собственников квартир.