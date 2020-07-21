Жители поселка обратились к Владимиру Путину с помощью кустов картофеля

Общество

46ТВ

Жители поселка в Курской области пропололи картошку таким образом, чтобы с высоты был виден призыв «Путин, помогите Кукуевке». В населенном пункте нет ни дорог, ни газа, невозможно зарегистрировать уже построенные дома и прописаться в них.

Жители Кукуевки обращались к президенту и раньше - они дважды записывали видеообращения. Россияне жалуются, что поселок не обеспечен инфраструктурой, здесь отсутстсвуют медицинское и социальное обслуживание.

С января 2018 года в поселке прекратилась выдача разрешений на строительство домов, но гражданам выдыли 2 тысячи участков и было построено 550 домов. Они не имеют возможности достроить дома и прописаться в них, сообщил Telegram-канал Readovka.

В ноябре 2019 года инвалид на коленях в селе Санниково под Барнаулом встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым во время его визита. Она просила решить проблему с подачей горячей воды.