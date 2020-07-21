По состоянию на 21 июля 10:45
Заболевших783 328
За последние сутки5 842
Выздоровело562 384
Умерло12 580
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Жители поселка обратились к Владимиру Путину с помощью кустов картофеля

Лилия Караева
21 июля, 2020 11:16
1 мин
Надпись в Кукуевке
46ТВ

Жители поселка в Курской области пропололи картошку таким образом, чтобы с высоты был виден призыв «Путин, помогите Кукуевке». В населенном пункте нет ни дорог, ни газа, невозможно зарегистрировать уже построенные дома и прописаться в них.

Жители Кукуевки обращались к президенту и раньше - они дважды записывали видеообращения. Россияне жалуются, что поселок не обеспечен инфраструктурой, здесь отсутстсвуют медицинское и социальное обслуживание.

С января 2018 года в поселке прекратилась выдача разрешений на строительство домов, но гражданам выдыли 2 тысячи участков и было построено 550 домов. Они не имеют возможности достроить дома и прописаться в них, сообщил Telegram-канал Readovka.

В ноябре 2019 года инвалид на коленях в селе Санниково под Барнаулом встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым во время его визита. Она просила решить проблему с подачей горячей воды.

темы
Владимир Путин
общество
обращение
1 мин