Инвалид на коленях попросила Медведева о горячей воде (видео)

Жительница села Санниково под Барнаулом встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым во время его визита. Она просила решить проблему с подачей горячей воды.

Женщина-инвалид упала на колени перед главой правительства, но ее тут же подняли. Она рассказала, что живет в многоквартирном доме, в котором три года нет горячей воды. На прием к губернатору ее не пускают подчиненные главы региона.

Медведев пообещал решить вопрос с водой и направить губернатора Виктора Томенко к женщине домой.

«Не волнуйтесь, обязательно зайдут, посмотрят, вода будет», - ответил Медведев россиянке.

Как пишет «Росбалт», пенсионерку зовут Татьяна Кадукина. Она вместе с соседями по пятиэтажке с 2016 года добивается возвращения горячей воды. Жители установили в доме водонагреватели, но нагрузки не выдерживает проводка. Попытка решить вопрос через суд не увенчалась успехом.

До инцидента глава сельской администрации Владимир Малофеев рассказал премьеру, что проблем в селе нет.

Ранее Медведеву наврали о смертности и заболеваниях в регионах.

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