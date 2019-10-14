«Скрывали цифры»: Медведеву наврали о болезнях в регионах
Российских губернаторов отчитал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ему не понравилось, что регионы искажали данные о смертности и заболеваниях.
Выступая на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, он сказал: «Этого (искажения отчетности – прим.) быть не должно. Вранье это необходимо прекращать».
За манипуляции с цифрами о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Медведев пообещал губернаторам «весьма неприятные» последствия, пишет «Интерфакс». Он отметил, что регионы часто «скрывали эти цифры» и называли другие причины смертности.
За восемь месяцев 2019 года смертность в РФ снизилась на 3,1% по сравнению с прошлым годом.
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