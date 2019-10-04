Показатель смертности в России незначительно снизился
Смертность населения России за восемь месяцев текущего года снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Как сообщила пресс-служба Минздрава, за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тысячи человек, передает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что планшеты для пересчета россиян обойдутся в 11,5 миллиардов рублей.
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