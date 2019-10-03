Планшеты для пересчета россиян обойдутся в 11,5 млрд рублей

На планшеты со специализированным программным обеспечением для проведения всероссийской переписи населения потратят 11,5 миллиардов рублей.

Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, всего Ростелеком планирует приобрести 360 тысяч планшетов. Они должны соответствовать ряду требований, среди которых русифицированная ОС с графическим интерфейсом, 4-ядерный процессор с объемом операционной памяти не менее двух гигабайт, размер диагонали дисплея от 10 до 11 дюймов.

Как сообщает «МБХ Медиа», 2 октября глава Росстата Павел Малков заявил, что на планшеты для переписи населения служба потратит сумму в два раза меньше — 6,7 миллиардов рублей. Чем обусловлена эта разница пока непонятно.

Однако известно, что общий бюджет для проведения переписи населения в октябре 2020 года составит порядка 33 миллиардов рублей.

Ранее «Русская планета» проанализировала демографические показатели в стране и пришла к выводу, что пересчитав соотечественников в 2020 году, мы рискуем прослезиться.