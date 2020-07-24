По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Жители Петрозаводска рассказали полиции об орудующем в городе людоеде

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 19:26
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

Жители Петрозаводска обратились в полицию с заявлением о появлении в городе каннибала после того, как обнаружили в мусорном баке обглоданный труп.

Выехав на место происшествия сотрудники правоохранительных органов действительно нашли труп в мусорном контейнере на улице Герцена. Однако полицейские утверждают, что он принадлежит медведю.

«Установлено, что это останки животного, предположительно, медведя. Сейчас проводим проверку, устанавливаем обстоятельства появления этой туши в черте города. На фото хоть и похоже на человеческую ногу, но по видимым признакам уже было понятно, что это животное. Останки оттуда изъяты. Но то, что их туда выкинули, заслуживает проверки. Кроме того, будем устанавливать, как животное было убито», — заявили изданию «Подъём» в ГУ МВД по Карелии.

Ранее в Карелии во время циркового представления медведь набросился на дрессировщика. Инцидент произошел в переполненном зале и при отсутствии ограждений. После случившегося организаторы решили убрать номер с медведем из программы.

темы
происшествия
животные
Карелия
1 мин