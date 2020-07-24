Жители Петрозаводска рассказали полиции об орудующем в городе людоеде

Общество

Фото: Mos.ru

Жители Петрозаводска обратились в полицию с заявлением о появлении в городе каннибала после того, как обнаружили в мусорном баке обглоданный труп.

Выехав на место происшествия сотрудники правоохранительных органов действительно нашли труп в мусорном контейнере на улице Герцена. Однако полицейские утверждают, что он принадлежит медведю.

«Установлено, что это останки животного, предположительно, медведя. Сейчас проводим проверку, устанавливаем обстоятельства появления этой туши в черте города. На фото хоть и похоже на человеческую ногу, но по видимым признакам уже было понятно, что это животное. Останки оттуда изъяты. Но то, что их туда выкинули, заслуживает проверки. Кроме того, будем устанавливать, как животное было убито», — заявили изданию «Подъём» в ГУ МВД по Карелии.

Ранее в Карелии во время циркового представления медведь набросился на дрессировщика. Инцидент произошел в переполненном зале и при отсутствии ограждений. После случившегося организаторы решили убрать номер с медведем из программы.