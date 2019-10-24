Медведь вцепился в артиста на представлении в Карелии (видео)

Медведь вцепился в артиста на представлении в Карелии (видео)

https://pixabay.com

В городе Олонец в Карелии во время циркового представления медведь набросился на дрессировщика. Инцидент произошел в переполненном зале и при отсутствии ограждений. После случившегося организаторы решили убрать номер с медведем из программы.

Представление проходило 23 октября. Дрессировщик дал медведю еду, но тот набросился на него.

Животное убрали с помощью электрошокера. В зале началась паника, треть зрителей покинули представление.

Администратор шапито Людмила Мисник предположила, что агрессию спровоцировали вспышки фотокамер и смартфонов.

Она рассказала «Интерфаксу», что номер с животным убрали из программы, но гастроли продолжатся. Покинувшим представление вернули деньги.

«Опасный номер убран из программы. Но акробаты, гимнасты, клоуны в чем виноваты? Это их работа, им жить на что- то надо», - сказала она.

Ранее в Калифорнии запретили использовать животных в цирке.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!