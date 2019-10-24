Медведь вцепился в артиста на представлении в Карелии (видео)

В городе Олонец в Карелии во время циркового представления медведь набросился на дрессировщика. Инцидент произошел в переполненном зале и при отсутствии ограждений. После случившегося организаторы решили убрать номер с медведем из программы.

Представление проходило 23 октября. Дрессировщик дал медведю еду, но тот набросился на него.

Животное убрали с помощью электрошокера. В зале началась паника, треть зрителей покинули представление.

Администратор шапито Людмила Мисник предположила, что агрессию спровоцировали вспышки фотокамер и смартфонов.

Она рассказала «Интерфаксу», что номер с животным убрали из программы, но гастроли продолжатся. Покинувшим представление вернули деньги.

«Опасный номер убран из программы. Но акробаты, гимнасты, клоуны в чем виноваты? Это их работа, им жить на что- то надо», - сказала она.

Ранее в Калифорнии запретили использовать животных в цирке.