О братьях наших меньших думают лишь в Калифорнии

О братьях наших меньших думают лишь в Калифорнии

Фото: aktualnoe

С 2023 года в Калифорнии будет запрещено изготовление меховых изделий, а также использование животных в цирках.

Соответствующий ряд мер подписал губернатор Губернатор американского штата Гэвин Ньюсом.

«Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь», -— в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.

Калифорния станет первым штатом в США, запретившим продажу и изготовление изделий из меха.

Ранее британские биологи из Эксетерского университета, выяснили что галки учатся друг у друга узнавать опасных для них людей.

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