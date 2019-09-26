Птицы научили друг друга распознавать опасных людей

Британские биологи из Эксетерского университета, выяснили что галки учатся друг у друга узнавать опасных для них людей.

Для этого ученые провели эксперименты с участием 47 птиц из 34 гнезд в трех колониях. Исследования проходили в сезон размножения, через несколько дней после вылупления птенцов.

В результате ряда манипуляций стало понятно, что если птицы слышат сигнал опасности, которые издают сородичи, и ассоциируют его с конкретным человеком, они в дальнейшем реагируют на появление этого человека рядом с гнездом.

Галки быстрее возвращаются в гнездо с птенцами, а некоторые при виде возможного агрессора даже подают сигнал тревоги, говорится в Royal Society Open Science.

Подобное социальное обучение используют многие животные, обитающие рядом с людьми, уверены биологи.

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