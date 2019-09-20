Ученые нашли в организме человека клетки-подорожники

Британские ученые обнаружили разновидность Т-лимфоцитов, которые могут не только бороться с возбудителями инфекций, но и заживлять раны.

При поддержке Оксфордского биомедицинского исследовательского центра исследователи выяснили, что так называемые MAIT-клетки могут восстанавливать биологические ткани организма и лечить инфекционные заболевания легких и кожи.

«Когда эти клетки контактируют с бактериями и активируются, они включают гены, которые могут запускать процесс излечения поврежденной ткани», — объяснил руководитель исследовательской группы Пол Кленерман изданию Cell Reports.

По его словам, MAIT-клетки могут быть использованы при лечении хронических колитов и болезни Крона. Сейчас данные заболевания не подлежат полному излечению.

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