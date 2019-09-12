Ученые прервали жизнь первого эмбриона человекообезьяны
В Китае совершили научное открытие и создали первый в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека.
Во время опыта учёные ввели в эмбрион обезьяны стволовые клетки человека, которые могут создавать любые ткани. Результат получился многообещающим, однако было принято решение прервать жизнь существа до его рождения из-за этических соображений.
Выращивание человеческих органов в телах животных в будущем сможет сильно повлиять на процесс трансплантации – именно это являлось основой эксперимента и ученые заверили, что получили многообещающие результаты, однако всех тайн пока раскрывать не стали, передает «СИБ.FM».
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