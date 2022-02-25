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Люди
Жители Киева устроили давку в попытке выехать из столицы
25 февраля, 2022 14:34
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Скриншот видео
Показали снятое на Центральном железнодорожном вокзале Киева видео, на котором очень много людей и давка. Жители украинской столицы пытаются выехать.
Видео приводит Telegram-канал Baza.
Автор ролика говорит: «Ну вы поняли, да, ребята, атмосферу?»
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