Жители Карабаха покидают и сжигают дома перед передачей территорий Азербайджану

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Армяне, проживающие в районах Нагорного Карабаха, которые должны быть переданы Азербайджану, покидают и сжигают дома. В соцсетях появилось много фотографий и видео, на которых жители уничтожают магазины, постройки, чтобы они не достались азербайджанцам.

Перед тем, как покинуть территории, проживающие в Лачинском, Кельбаджарском, Агдамском районах армяне сжигают дома, пишет «Интерфакс». Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях с подписью «Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались».

Согласно трехстороннему соглашению, Агдамский район переходит Азербайджану до 20 ноября. Армения до 15 числа возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский.

Ранее в Армении прошли акции протеста с требованием отставки премьера Николы Пашиняна. Его раскритиковали за передачу Азербайджану ряда районов в Карабахе.