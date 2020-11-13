Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Жители Карабаха покидают и сжигают дома перед передачей территорий Азербайджану

Лилия Караева
13 ноября, 2020 09:48
1 мин
Поджог дома
Pixabay.com

Армяне, проживающие в районах Нагорного Карабаха, которые должны быть переданы Азербайджану, покидают и сжигают дома. В соцсетях появилось много фотографий и видео, на которых жители уничтожают магазины, постройки, чтобы они не достались азербайджанцам.

Перед тем, как покинуть территории, проживающие в Лачинском, Кельбаджарском, Агдамском районах армяне сжигают дома, пишет «Интерфакс». Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях с подписью «Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались».

Согласно трехстороннему соглашению, Агдамский район переходит Азербайджану до 20 ноября. Армения до 15 числа возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский.

Ранее в Армении прошли акции протеста с требованием отставки премьера Николы Пашиняна. Его раскритиковали за передачу Азербайджану ряда районов в Карабахе.

темы
поджог
армяне
Карабах
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!